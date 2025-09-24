Este jueves 25 de septiembre, Costa Rica será sede por primera vez del evento Mujeres Desafiantes de Centroamérica, impulsado por Estrategia & Negocios.

La cita reunirá a más de 300 líderes de 7 países (incluyendo Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, Brasil, Perú y Argentina) en el Centro de Convenciones de San José, con transmisión en vivo por YouTube.

La agenda contempla paneles, charlas y espacios de networking que visibilizarán el liderazgo femenino en innovación, negocios y finanzas.

Entre las expositoras destacan Adriana Lizano (ADA Robotics), Lissa Rivera (Women in Data Science CR), Montserrat Bonilla (Walmart de Centroamérica), Dianne Medrano (Centenario Internacional) y Laura Moreno (BAC Costa Rica), junto con voces internacionales en tecnología, banca y emprendimiento.

Uno de los hitos de esta edición será la presentación del Ranking Aequales 2025, la medición más relevante en género y diversidad en América Latina, que por primera vez incorpora a organizaciones de Costa Rica y Centroamérica.

Este estudio reconocerá a las empresas que lideran en buenas prácticas de diversidad, equidad e inclusión.

El evento abrirá con la charla magistral “Resistir la marea: cómo navegar la equidad con propósito”, a cargo de Andrea de la Piedra, CEO de Aequales, quien compartirá las principales tendencias de la región junto con los resultados del ranking.

Con más de una década de trayectoria y la participación de más de 2 mil organizaciones en 18 países, el Ranking Aequales se ha consolidado como una herramienta clave para evaluar los avances y retos en equidad de género en el ámbito empresarial.

Las personas interesadas también podrán seguir el evento en vivo a través del canal de YouTube de Mujeres Desafiantes 2025.