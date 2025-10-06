El próximo domingo 12 de octubre, a partir de las 10:00 a.m., se realizará una en Solawa Plaza, en Lindora, Santa Ana, con el objetivo de recolectar víveres para la familia de Leandro Mangas, niño que cayó a alcantarilla en Goicoechea.

La familia del niño enfrenta dificultades importantes, tanto económicas como personales, ya que la madre debe compaginar su trabajo con el cuidado de sus hijos, lo que hace que su situación sea aún más complicada.

Vehículo similiar a los que se exhibirán el día del evento – Fotografía: Cortesía

De la misma forma, Araya invita a quienes cuenten con carros deportivos y deseen exhibirlos durante el evento.

La entrada es totalmente gratis, lo único que solicitan es la entrega de víveres no perecederos para beneficiar a la familia afectada.

En el lugar habrá una gran variedad de opciones gastronómicas, por lo que se invita a asistir en compañía de familiares y amigos.

