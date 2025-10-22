Evan Michelini, el joven piloto costarricense de 18 años, disputa su tercera fecha del exigente Campeonato Europeo de Fórmula 4.

La acción tendrá lugar este fin de semana, del 24 al 26 de octubre, en el icónico Autódromo Nacional de Monza, Italia.

La presencia de Michelini marca un paso histórico para el automovilismo costarricense, ya que es el primer tico en disputar oficialmente esta serie europea de formación, considerada una de las más competitivas del automovilismo mundial.

Profundizando

Michelini compite en la categoría Rookie con el equipo AKM Motorsport, dirigido por Marco Antonelli. En la fecha anterior en Mugello, el piloto demostró su capacidad de adaptación y fortaleza mental al lograr una destacada remontada en la tercera carrera.

De cara a las exigentes rectas y frenadas de alta velocidad de Monza, Michelini ha combinado semanas de entrenamiento físico en Costa Rica (donde cuenta con un monoplaza Fórmula 4 para su preparación) con sesiones de simulador y prácticas junto a su equipo técnico en Europa.

El piloto llega motivado, describiendo Monza como un “circuito legendario, con mucha historia y donde cada piloto sueña con correr algún día”. Su enfoque principal es “seguir aprendiendo y en dar lo mejor en cada vuelta”.

¿Cómo Seguir la carrera?

Los aficionados podrán seguir a Michelini a través de los canales oficiales del campeonato, Italian F4 Championship – E4 Championship, en Facebook y YouTube.