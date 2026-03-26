Evacuan liceo en Pérez Zeledón: Estudiante amenaza con arma

El Liceo de Sinaí, en Pérez Zeledón, fue evacuado luego de que un estudiante realizara una amenaza de tiroteo contra personal administrativo y docentes del centro educativo.

Ante la situación, la dirección del colegio activó el protocolo de seguridad establecido para este tipo de incidentes y coordinó la salida ordenada de estudiantes y personal.

“Se ha procedido a activar el protocolo de amenaza por tiroteo en el Liceo de Sinaí del circuito 01 ante una amenaza con arma de fuego de una persona estudiante”, explicó Marcela Valverde, de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Pérez Zeledón.

Según detalló la funcionaria, tras conocerse la amenaza se realizaron las denuncias ante las autoridades correspondientes y se coordinó la presencia de cuerpos de seguridad en el centro educativo.

“Ya se han hecho las denuncias en las instancias correspondientes y se activó el protocolo. Se están llamando a los buses para que los estudiantes y el personal se puedan retirar”, indicó Valverde.

De acuerdo con la DRE, las autoridades de seguridad ya se encuentran en el centro educativo atendiendo la situación. Incluso, las autoridades habían sido notificadas sobre el caso desde el día anterior.

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