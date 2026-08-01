Evacúan familias tras fuertes lluvias

Las lluvias de las últimas horas han afectado a varias comunidades del país, por lo que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) confirmó que Sarapiquí, Cervantes, Tucurrique y Turrialba son parte de las zonas más afectadas.

Un grupo de cuatro familias tuvo que ser evacuado de sus casas debido al anegamiento de las viviendas por problemas de alcantarillado.

Lluvias en Turrialba

Hasta el mediodía se tenían los reportes de lluvias en Turrialba, Tucurrique, Cervantes y algunos sectores de Paraíso en Cartago, así como en el Caribe Norte y Sur.

La CNE indicó que se mantiene alerta ante el estado de las lluvias en estas y otras comunidades del país, para evitar afectaciones humanas.