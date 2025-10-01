Los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo un suceso en un colegio público en Dulce Nombre de Cartago.

Según el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense, en la institución se presentó un ataque de abejas.

Bomberos destacó que se estaban atendiendo 15 menores de edad, los cuales fueron afectados por las picaduras.

Por otro lado, las instituciones afirmaron que se estaba evacuando el centro educativo.

“Se están evacuando 25 estudiantes de este centro educativo en este momento”, destacó Cruz Roja.

Las autoridades trabajan con múltiples recursos en el lugar.

En desarrollo.