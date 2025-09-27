La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que trasladó a 50 personas afectadas por las lluvias a un albergue en la escuela de Riojalandia en Fray Casiano, en Puntarenas.

Datos de la institución revelan que este viernes se registraron 294 incidentes por problemas de inundación.

“La CNE hace un llamado a no bajar la guardia, ya que se espera que las lluvias continúen hoy y los suelos están muy saturados”, indicaron.

Asimismo, se habilitó un albergue en la Iglesia Católica de Paquera, donde se atienden 4 adultos mayores de forma preventiva.