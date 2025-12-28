Europeos y Canadá brindan apoyo a Zelenski antes de reunión con Trump

(AFP, Canadá) El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, obtuvo muestras de apoyo este sábado, de parte de sus aliados europeos y de Canadá, antes de una reunión crucial con el presidente Donald Trump, y después de que Rusia realizara nuevos ataques contra Kiev.

Rumbo a Florida para el encuentro con Trump, el mandatario ucraniano hizo escala en Halifax, donde habló con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Asimismo, en una videoconferencia, conversó con líderes de la Unión Europea (UE), de la OTAN y mandatarios europeos, a quienes le brindaron su “pleno apoyo”, según el canciller alemán Friedrich Merz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró que un plan para terminar el conflicto con Rusia debe preservar la “soberanía” y la “integridad” de Ucrania.

Según Zelenski, la última ofensiva rusa demuestra que Moscú no tiene intención de poner fin a la invasión que lanzó en febrero de 2022 y que ha causado decenas de millas de muertos.

“Este ataque es, otra vez, la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz. Y esto realmente demuestra que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz”, afirmó Zelenski en Halifax.

Carney fue enfático: “Tenemos las condiciones (…) para una paz justa y duradera, pero eso requiere una Rusia dispuesta, y la barbarie que vimos anoche (…) demuestra lo importante que es que nos mantenemos del lado de Ucrania”.

Rusia ha acusado a Ucrania ya sus aliados europeos de intentar “torpedear” un plan previo, mediado por Estados Unidos, para detener los combates.

Además de los ataques nocturnos, Moscú también reivindicó la toma de dos localidades más en el este de Ucrania, Mirnogrado y Guliaipolé.

“Si las autoridades de Kiev no quieren resolver este asunto pacíficamente, solucionaremos todos los problemas que tenemos delante por medios militares”, advirtió Putin el sábado.

El último ataque contra Kiev duró cerca de10 horas, dejó dos muertos y decenas de heridos, además cortó la electricidad y la calefacción a más de un millón de habitantes de la región en medio de temperaturas gélidas, según las autoridades ucranianas.