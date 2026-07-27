Eurobonos mejorarían transmisión de política monetaria

La aprobación del proyecto de eurobonos, que permitiría al Ministerio de Hacienda captar $13.500 millones en deuda durante nueve años, ayudaría a mejorar la transmisión de la política monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Mediante este mecanismo, las tasas de interés que pagan los costarricenses por nuevos créditos se reducirían.

“Es una fuerza para que mejore la transmisión de la política monetaria porque el Gobierno haría una menor demanda en el mercado local y eso le quita presión a las tasas de interés. Entonces se genera un espacio para que las tasas activas bajen”, indicó Róger Madrigal, presidente del BCCR.

El jerarca explicó que los bonos del Gobierno se consideran una tasa activa dentro del análisis, debido a que corresponden a préstamos que los bancos del país realizan al Ministerio de Hacienda.

Desde mediados de julio de 2025, la Junta Directiva del Banco Central ha reducido la Tasa de Política Monetaria (TPM) en cuatro ocasiones, para una disminución acumulada de un punto porcentual. Con la última decisión, adoptada en julio, el indicador se ubicó en 3,0%.

La TPM es la principal herramienta que utiliza el BCCR para influir en las condiciones de financiamiento y mantener la inflación dentro de su rango meta. Corresponde a la tasa de interés de referencia para las operaciones de muy corto plazo entre el Banco Central y las entidades financieras.

Cuando la autoridad monetaria aumenta la TPM, el crédito tiende a encarecerse y se moderan el consumo y la inflación. Por el contrario, cuando la reduce, el financiamiento suele abaratarse, lo que incentiva el consumo, la inversión y la actividad económica.

Sus variaciones también influyen en las tasas de interés que ofrecen los bancos y otras entidades financieras para préstamos y ahorros.

Sin embargo, este impacto aún no se ha trasladado a todos los sectores de la economía.

“Esperamos que haya transmisión. Sabemos que depende de una gran cantidad de cosas. Depende del periodo de comparación. Si lo vemos con julio, la transmisión fue poca. Con respecto a diciembre fue mayor, pero creemos que sigue siendo insuficiente”, agregó Madrigal. El jerarca de la autoridad monetaria también aclaró que los eurobonos no representan un aumento de la deuda del país, ya que constituyen una fuente adicional de financiamiento para cubrir el déficit presupuestario.