En un mundo marcado por la prisa, la autosuficiencia y el individualismo, la Eucaristía forma corazones capaces de amar sin esperar nada a cambio. Allí donde había indiferencia, empieza a crecer la compasión; allí donde el egoísmo se había enquistado, nace la disponibilidad. La Eucaristía es la medicina contra la dureza interior que me lleva del aislamiento a la fraternidad concreta.

Cristo instituye la Eucaristía como expresión viva del amor que se entrega por completo. Y ese amor no solo se recibe, transforma. En cada Eucaristía, el amor de Dios toca nuestra humanidad concreta, no nos convierte con violencia ni con imposiciones, sino desde adentro, como un fuego que purifica, como una semilla que germina en silencio. No necesitamos maquillajes espirituales ni reformas superficiales.

La verdadera transformación no ocurre en la apariencia, sino en el corazón. Y ese cambio profundo nace del corazón de Cristo, que en la Eucaristía se nos entrega entero sin reservas. Por ello, él afirma, “Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo”.

No es una promesa lejana, es una realidad que palpita en cada comunión. Cuando recibimos el Cuerpo de Cristo, no solo acogemos su presencia, sino su fuerza de renovación. La Eucaristía nos conduce a ser transformados interiormente, a dejar que su amor se derrame y nos reconstruya, a permitir que su ternura nos haga nuevos.

El evangelio de San Juan nos enseña que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, “habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. Esa es la fuente de la Eucaristía, un amor llevado a plenitud, sin reservas ni medidas.

La Eucaristía no solo me une a Dios, sino, también a los hermanos. Por eso no conviene comulgar y seguir guardando rencores, desprecios o divisiones. Al comulgar, Cristo me compromete a construir la común-unión mediante la fraternidad. La Eucaristía transforma la mirada. El que vive la Eucaristía de verdad deja de mirar desde arriba, deja de clasificar a los demás. Deja de despreciar al que no encaja, aprende a mirar con los ojos del evangelio con una verdad que no excluye, sino que acoge.

Nuestra sociedad necesita una Iglesia que viva lo que celebra. Así, una Iglesia eucarística es una Iglesia encarnada en la realidad social, que lava los pies de los pobres, que se hace pan para los hambrientos de sentido, de justicia, de consuelo y verdad; una Iglesia servidora del mundo.

La Eucaristía no nos transforma por arte de magia, sino que, al recibirla con fe y humildad, nos permite dejarnos modelar por Cristo, como arcilla en manos del alfarero, para construir el Reino de Dios. Por tal razón, abrámonos a esa acción transformante en cada Eucaristía que recibimos.