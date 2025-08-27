Una y otra y otra y otra vez Saprissa vuelve a sufrir a nivel internacional. Anoche recibió al Motagua en su casa, por Copa Centroamericana y al final todos salieron con la cabeza baja, al confirmarse un nuevo fracaso que ya se convierte en eterno.

Y es que los morados llegaron a este juego con su nuevo técnico Vladimir Quesada, a quien habían sacado por fracasar a nivel internacional. Y qué cosas no… fue el técnico Javier López con Antigua que los hizo morder el polvo. López lo vuelve a hacer pero con Motagua.

En el estadio Ricardo Saprissa el primer tiempo estuvo marcado por juego brusco y producto de ello los locales perdieron a Mauricio Villalobos apenas al minuto 14. Y tres minutos después otro susto con Fidel Escobar fuera, pero regresó.

El Monstruo no era tan vertical y cuando lo lograba se topaba con una buena defensa visitantes, bien parados y aplicados al máximo en lo que el profe López había escrito en la pizarra. Ariel Rodríguez lo intentó y también tuvo opción Gustavo Herrera que no pudo cerrar un avance.

Saprissa apostó por la desesperada y Waston fue al frente a cabecear. Los tibaseños pedían penal sobre Mora, pero al central no le pareció.

La afición morada está que arde y tiene razón… este Monstruo afuera es lagartija. Fracaso deportivo y económico.