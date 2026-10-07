Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Momentos de alta tensión se vivieron durante las primeras horas de este miércoles en uno de los 22 allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como parte de la Operación Éxodo, la cual desarticuló una red de legitimación de capitales ligada al narcotráfico.

El director a.i. del OIJ, Michael Soto, reveló que en una de las intervenciones en el sector de Turrúcares de Alajuela, los agentes del grupo táctico estuvieron a punto de entablar un intercambio de disparos con uno de los sospechosos.

“En uno de los allanamientos en el sector de Turrúcares estuvimos muy cercanos de tener un enfrentamiento directo con uno de los sujetos, ya que cuando va ingresando nuestro grupo táctico, este sujeto sale con una escopeta. Dichosamente, se le dan los comandos y declinó a no atacar al grupo, porque si no hubiésemos tenido un enfrentamiento con consecuencias graves probablemente”, relató Soto.

El rápido abordaje de los agentes judiciales y el acatamiento final de las órdenes por parte del involucrado evitaron un desenlace fatal en la propiedad.

La Operación Éxodo dejó como saldo la detención de 18 personas, incluidos los reconocidos productores de conciertos de apellidos Stockwell y Barboza, la incautación de siete armas de fuego, vehículos de alta gama y millonarias sumas de dinero vinculadas a las operaciones de la estructura criminal liderada por alias “Sobrino”.