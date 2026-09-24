Estudio revela que 78% de niños en Sarapiquí viven en pobreza

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un estudio presentado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) revela que el 78,1% de los niños y las niñas de Sarapiquí se encuentran en alguna condición de pobreza, mientras que entre los adolescentes del cantón la proporción alcanza el 75%.

Los datos corresponden a registros de 2024 del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), utilizados en la investigación La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes, elaborada por Ana Teresa León.

Sus resultados muestran diferencias entre cantones que deben tomarse en cuenta al definir las medidas de atención para esta población.

En Puntarenas, por ejemplo, el estudio identifica cantones donde más del 30% de los hogares presenta carencias y otros en los que menos de la mitad de las personas menores de edad tienen atendidas sus condiciones materiales.

El informe analiza las condiciones de vida de la población menor de edad en ámbitos como pobreza, salud, educación, vivienda y protección.

Alertas en salud y protección

La investigación también señala que la tasa nacional de mortalidad infantil llegó a 10,4 muertes por cada 1.000 nacimientos en 2024. En materia nutricional, identifica el sobrepeso y la obesidad como problemas que requieren atención, especialmente entre escolares.