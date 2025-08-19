Costa Rica vuelve a liderar la ciencia marina tras un revelador nuevo estudio publicado a inicios de agosto, que pone a nuestro país en el centro de una sorprendente investigación genética.

La captura de un tiburón nodriza de casi dos metros durante una pesca deportiva en aguas costarricenses durante el transcurso del año pasado, marcó un antes y un después.

El ejemplar presentó xantismo, una condición genética extremadamente rara que produce una coloración dorada o amarilla, combinada con albinismo, lo que se evidenció con sus ojos totalmente blancos.

Este descubrimiento, el primero registrado de este tipo en peces cartilaginosos del Caribe, fue documentado en un reciente estudio publicado en Marine Biodiversity.

Los investigadores destacan que estas mutaciones no impidieron que el tiburón alcanzara la edad adulta, lo que sugiere una inusual capacidad de adaptación genética

Normalmente, los tiburones nodriza presentan tonalidades marrones que les sirven de camuflaje en fondos rocosos o arrecifes.

Por eso, la existencia de este tiburón anaranjado en aguas ticas es un hallazgo sin precedentes.

Este caso extraordinario ha despertado un gran interés entre los biólogos marinos, quienes ahora investigan si se trata de un fenómeno aislado o si podría revelar una mayor diversidad genética en las poblaciones de tiburones nodriza del Caribe.