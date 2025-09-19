Dos jóvenes del Colegio Científico de Pérez Zeledón de la Universidad Nacional (UNA) pusieron en alto el nombre del país al obtener medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Cambio Climático y Problemas Ambientales, efectuada del 13 al 19 de septiembre en Sochi, Rusia.

Jimena Brenes y Josué Alarcón, estudiantes de undécimo año, destacaron en esta competencia internacional al superar pruebas teórico-prácticas, en las que demostraron dominio en temas de cambio climático y la capacidad de proponer soluciones ambientales con impacto global.

El director del centro educativo, Roberto Mora, celebró el logro y resaltó el compromiso académico y científico de los estudiantes, quienes se han preparado intensamente con el respaldo de sus docentes y familias.

“Este resultado refleja el nivel de excelencia del Colegio Científico y el potencial de nuestra juventud”, afirmó.

Brenes y Alarcón ya tienen un nuevo reto. Entre el 20 y el 27 de septiembre representarán nuevamente a Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Astronomía, donde pondrán a prueba sus conocimientos en astronomía y astrofísica mediante exámenes teóricos, prácticas de laboratorio y manejo de equipo especializado.