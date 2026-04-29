Estudiantes ticos apuntan a producir en Netflix

Costa Rica sigue abriendo espacio para formar talento audiovisual con proyección internacional, y Lapa Roja es uno de los programas que acerca a nuevos creadores a la industria.

La propuesta destaca por permitir que quienes participan aprendan directamente junto a profesionales con experiencia en producciones que han llegado a plataformas globales, festivales internacionales y circuitos de premios como los Óscar y los Goya. En este proceso, los asistentes comparten con figuras del cine y la televisión como la directora Alexandra Latishev, cuyo filme Medea representó al país en importantes premiaciones, y el actor Leynar Gómez, conocido por su participación en la serie Narcos.

También se suma el cineasta Octavio Rodríguez, con trayectoria en Europa, junto a un director de arte argentino invitado, vinculado a producciones distribuidas en plataformas como Disney+ y Paramount+.

Con esta combinación de experiencia local e internacional, el programa no solo ofrece formación intensiva, sino que brinda a los participantes una visión más cercana de cómo se desarrollan proyectos audiovisuales con alcance global.