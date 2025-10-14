Vecinos de Montes de Oca y comunidades cercanas, junto con estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED), realizaron una manifestación este martes para exigir soluciones ante las constantes inundaciones que se presentan en la entrada de la Facultad de Derecho.

La protesta inició a las 10:00 a.m. en la Facultad de Derecho de la UCR y se desplazó posteriormente hacia la Municipalidad de Montes de Oca, donde los participantes manifestaron sus reclamos y solicitaron la atención de las autoridades locales.

Según indicaron a Diario Extra, las lluvias recientes han agravado una situación que aseguran vienen denunciando desde hace meses, sin obtener una respuesta efectiva por parte de las instituciones competentes.

Los manifestantes esperan entablar un diálogo con Domingo Argüello y con el alcalde de Montes de Oca, Diego Miranda, con el fin de establecer medidas concretas para mitigar los impactos de las inundaciones y prevenir futuras afectaciones en la zona.