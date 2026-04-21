Estudiantes se manifiestan a las afueras de Casa Presidencial

Las federaciones estudiantiles de las universidades públicas convocaron este martes a una manifestación a las afueras de Casa Presidencial, en rechazo a la propuesta de no aumentar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Cientos de estudiantes, en su mayoría de la Universidad Nacional (UNA), se hicieron presentes para protestar por lo que consideran una afectación a sus derechos en el acceso a una educación pública de calidad.

Foto: Mauricio Aguilar

Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), indicaron que históricamente en las negociaciones se han aceptado “migajas”; sin embargo, aseguran que, ante el escenario actual, estarían satisfechos con cualquier aumento distinto al 0%.

Sesión definitiva

Este martes, la Comisión de Enlace conformada por los rectores, el Gobierno y la representación estudiantil se reúne en lo que sería la última sesión de negociación del FEES.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) presentará su contrapropuesta, la cual, según indicaron, fue construida con un enfoque equilibrado que trasciende el monto económico del fondo e incorpora una visión más amplia del papel de las universidades públicas en el desarrollo nacional.

Foto: Mauricio Aguilar

Por su parte, desde el Ejecutivo aseguran estar dispuestos a escuchar la contrapropuesta. No obstante, si esta no los satisface, la decisión recaería en la próxima Asamblea Legislativa, que estará conformada por una mayoría oficialista. De ser así, sería la segunda vez en la historia que el Congreso define el aumento del financiamiento de la educación superior.