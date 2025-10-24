Un total de 250 estudiantes del Liceo Labrador, en San Mateo de Alajuela, enfrentan una cruda realidad educativa, ya que deben recibir clases en aulas precarizadas: con pisos en mal estado, espacio reducido, sin cielo raso, ventilación insuficiente, llenas de tierra, malos olores e incluso restos de excremento de animales.

Esa ha sido la realidad de casi 20 generaciones que han pasado por el centro educativo. Fundado en 2006, el Liceo Labrador funciona desde entonces en un salón comunal adaptado como colegio, con un edificio pequeño, ocho aulas anexas sin electricidad, paredes dañadas y graves deficiencias que afectan a toda la comunidad educativa.

Hay aulas improvisadas donde el suelo es de tierra.

Desde ese entonces, no hay acciones gubernamentales contundentes para construir una infraestructura propia y brindar una educación digna.

A ello se suman los olores fuertes a cloaca y gas, así como el ruido constante, factores que, según docentes y padres de familia, afectan la salud y el rendimiento académico de los estudiantes. Diario Extra visitó las instalaciones de la institución para constatar la realidad de los estudiantes.

“Las instalaciones están en pésimas condiciones: las paredes se caen, hay muchísimas goteras, y cuando llueve cae un chorro de agua. Atrás construyeron unas aulas provisionales que no tienen cemento, solo tierra, y se forma un barrial. En el verano el calor es insoportable porque no hay abanicos. El espacio es muy cerrado y además convivimos con los excrementos de los animales que viven ahí”, relató Mariangel Gómez, estudiante de décimo año.

Los padres de familia se hicieron presentes y organizaron una manifestación para exigir soluciones al director José Elizondo Fallas y al Ministerio de Educación Pública, ya que, según ellos, se sienten desamparados por la institución.

“Nosotros lo único que pedimos es un liceo digno para ellos, porque esas no son condiciones para estudiar, aseguró Stephanie Ulate, madre de un estudiante.

Tras la presencia de este medio en el lugar, se intentó contactar al director del centro educativo; sin embargo, a través de la oficina de prensa del MEP se indicó que los centros educativos no brindarían declaraciones ni permitir el acceso a las instalaciones.

Por su parte, se consultó a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, la cual, por medio de su director Allan Ramírez, respondió lo siguiente:

“La institución ha venido impulsando un proyecto para la construcción del nuevo centro educativo, con el fin de garantizar condiciones seguras y de calidad para la comunidad estudiantil”, destacó Ramírez.

Agregó que el proyecto se encuentra actualmente en la fase de gestión de la viabilidad ambiental y una vez completado este trámite, la construcción tendrá una duración aproximada de un año.

El cableado eléctrico queda expuesto. El centro dispone de 8 aulas sin cielo raso.

