El Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA) vuelve a generar debate, esta vez por las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Según explicó el jerarca José Leonardo Sánchez, las nuevas disposiciones que entrarán a regir en el curso lectivo 2026 no tienen un carácter punitivo ni buscan castigar a los estudiantes, sino que pretenden ser formativas y orientadas a prevenir la repitencia escolar.

Así lo señaló el ministro, quien además indicó que las modificaciones buscan brindar mayores facilidades a los directores para gestionar los centros educativos con criterios de equidad y flexibilidad, adaptándose mejor a las realidades de cada comunidad escolar.

“El REA, con estos cambios, ya fue presentado al Consejo Superior de Educación (CSE) y actualmente se encuentra en proceso de análisis. Paralelamente, hemos alineado todas las normas y lineamientos que cada centro educativo aplicaba de forma individual. Con esta estandarización buscamos eliminar desigualdades entre instituciones, evitando que en unas se permitan ciertas prácticas y en otras no”, explicó el jerarca.

Cambios de imagen

El último cambio mencionado por Sánchez se refiere a temas de imagen que buscan establecer criterios claros y uniformes en todos los centros educativos del país.

Concretamente, entre los cambios se incluye la estandarización de las normas relacionadas con la presentación personal del estudiantado. En ese sentido, no se permitirá la realización de nuevos tatuajes, ni el uso de maquillaje, piercings o tintes de cabello con colores distintos al natural.

Tras la consulta de Diario Extra, el jerarca aclaró que la aplicación de sanciones en temas de imagen dependerá de la gravedad de la falta. En ese sentido, explicó que, si se trata de una falta catalogada como “gravísima”, el estudiante podría ser separado temporalmente del centro educativo, aunque se le garantizará material para continuar sus estudios desde el hogar durante ese periodo.

Sánchez precisó que el nuevo reglamento contempla faltas leves, graves y gravísimas, cada una con una ponderación que afectará la nota de conducta del estudiante y que incluso podría hacerlo perder el año.

Todos los alumnos iniciarán con una calificación de 100, y las rebajas se aplicarán conforme se cometan infracciones establecidas en el REA.

Además, destacó que cuando un estudiante incurra en una falta grave o gravísima, se le brindará acompañamiento socioeducativo y capacitación para evitar reincidencias.

“Esto no es un tema punitivo, sino formativo. No buscamos que el estudiante se aleje del sistema, sino que aprenda de sus errores”, recalcó.

El ministro también hizo un llamado a los padres de familia para que asuman un papel más activo en la formación en valores, al considerar que la conducta del estudiante en el aula muchas veces refleja lo que ocurre en el hogar y la comunidad.

“La educación no puede ser solo responsabilidad del MEP. Debe ser un trabajo conjunto entre la familia, la comunidad y la escuela”, enfatizó Sánchez.

Otros cambios

Tal y como ha informado este medio, la nueva propuesta incluirá además restricciones en el uso de celulares, los cuales quedarán prohibidos durante las lecciones y solo podrán utilizarse con fines pedagógicos.

Asimismo, se contempla que el personal docente también esté sujeto a lineamientos específicos respecto al uso de dispositivos electrónicos dentro del aula.