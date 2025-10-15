Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED), junto a vecinos de Montes de Oca, Barrio Dent, San Pedro y Barrio Escalante, se manifestaron para exigir soluciones y denunciar el abandono ante las reiteradas inundaciones que afectan la zona de la Facultad de Derecho, ubicada frente a Circunvalación y en sectores aledaños.

Según indicaron los manifestantes durante la visita de Diario Extra al lugar, la situación no es nueva, pues las inundaciones afectan a las diversas zonas desde hace más de 40 años.

Por las inundaciones se han cancelado clases.

“Estamos manifestando la injusticia de 48 años que hemos tenido los residentes de estas zonas por el tema de las inundaciones, por el desbordamiento de la quebrada de Los Negritos”, expresó Enzo Segnini, presidente de la junta directiva de AED. También afirmó que, pese a múltiples resoluciones de la Sala Constitucional, protestas y compromisos asumidos por las municipalidades, no ha existido una solución concreta.

¿Por qué se dan las inundaciones?

Según explicó Nadia Sarquís, otra de las manifestantes, en la Asamblea General de Estudiantes analizaron un informe que determina que el problema de las inundaciones se debe a que las tuberías colapsan por el peso de las construcciones realizadas encima de ellas.

“Recientemente se otorgaron permisos y viabilidad para construir una torre de apartamentos justo sobre la quebrada, precisamente en la parte que genera las inundaciones. Por eso, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ya había recomendado en 2024 no otorgar nuevos permisos constructivos”, explicó.

Respuesta municipal

Por su parte, el alcalde del cantón de Montes de Oca, Domingo Argüello, señaló que comprende la preocupación de los estudiantes por las inundaciones, destacó la disposición de la alcaldía para trabajar de manera transparente y conjunta, y acordó incluir un representante estudiantil en las mesas de trabajo y entregar toda la documentación sobre la quebrada de los Negritos.

“Se les dijo, puertas abiertas para trabajar en conjunto y que ellos también como estudiantes de derecho pues perfectamente pueden apoyarnos a buscar soluciones desde el ámbito legal”, indicó Argüello.

Nadia Sarquís Integrante de AED “Esto es una prioridad. Deben destinar presupuesto para atenderlo porque es una situación de emergencia que afecta a los estudiantes. Lo mínimo que pueden hacer es no autorizar nuevas construcciones en la zona y así evitar empeorar la situación que ya vivimos”.