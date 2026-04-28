Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la sede de Limón mantienen una protesta desde las 8:00 a.m., luego de la divulgación de supuestas conversaciones internas atribuidas a integrantes de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Feitec), en las que se cuestionaría el papel de las sedes regionales.

La manifestación surge en medio de una polémica generada por un documento elaborado y compartido por los propios estudiantes, en el que se recopilan capturas de pantalla y denuncias sobre presuntas conductas irregulares dentro de la organización estudiantil.

Entre los señalamientos figuran comentarios considerados ofensivos hacia representantes de distintas regiones del país.

Según el documento, una de las expresiones atribuidas a miembros de la federación habría calificado a estudiantes de Limón y otras sedes como “tumores mal hechos”, lo que generó molestia a los estudiantes.

Los manifestantes exigieron respeto, igualdad de trato y reconocimiento al aporte académico y social que realizan las sedes regionales dentro del Tecnológico.