El Colegio Vocacional de Artes y Oficios (Covao) participará en las festividades patrias para celebrar los 204 años de independencia a través de su banda institucional.

En el acto estarán involucrados aproximadamente 250 estudiantes, quienes representarán al centro educativo durante las celebraciones.

La agrupación, dirigida por el profesor de Música Juan Angulo, lleva cinco meses de ensayos que incluyen 14 piezas musicales, entre ellas el Himno de la institución, ritmos folclóricos y otros más populares como: “Violencia”, de Los Hicsos, “La dueña del swing” de los Hermanos Rosario, entre otros. La banda integra percusión, instrumentos melódicos, cadetes, abanderados y un grupo folclórico, consolidando un proyecto que combina música y formación integral.

“Ser parte de la banda implica compromiso con la institución, la comunidad y la historia de nuestro país. Nuestros estudiantes entienden la responsabilidad de representar al Covao en un evento tan significativo”, indicó José Ortega, director del colegio.

No incumplen lecciones

Los jóvenes equilibran sus ensayos con el horario académico, utilizando parte de su tiempo de almuerzo para no afectar sus clases.

Entre los integrantes destacan estudiantes de mecánica de precisión, dibujo publicitario, electrónica industrial, quienes coinciden en que la banda refuerza valores como la puntualidad, el trabajo en equipo y la disciplina.

La institución, con más de 70 años de trayectoria en educación técnica, promueve mediante la banda no solo la excelencia artística, sino también el sentido de pertenencia y la identidad cultural de sus estudiantes.