Estudiantes de sexto reprueban Español

En marzo anterior, el Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicó las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas a más de 62 mil estudiantes, revelando que 24.777 de ellos presentan un nivel muy bajo en la asignatura de Español y no supera el nivel de desempeño. 18.441 estudiantes, equivalentes al 29%, alcanzaron un nivel intermedio.

Esto significa que únicamente 18.973 estudiantes lograron el nivel avanzado un 30% del total evaluado.

La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) indica que del total de estudiantes que realizaron la prueba diagnóstica y no superaron el nivel básico, un 95,6% pertenece a escuelas públicas, mientras que únicamente un 4,4% estudia en centros privados.

Los resultados más bajos se registraron en las direcciones regionales ubicadas en zonas rurales, lo que evidencia una brecha en el aprendizaje respecto a otras regiones del país.

Las cifras muestran que la Dirección Regional Zona Norte-Norte obtuvo el peor desempeño de aprendizaje en la materia de Español, con un 55,60% de estudiantes en los niveles más bajos.

Le siguen Limón (55,43%), Grande de Térraba (52,84%), Sulá (52,45%) y Aguirre (51,96%). En contraste, los mejores resultados se concentraron en las direcciones regionales urbanas.

La Dirección Regional de Heredia lideró con un 48,38% de estudiantes en los niveles más altos de desempeño, seguida por San José Norte (39,90%) y Occidente (38,20%).

El Estado de la Educación en su Décimo Informe señaló que la desigualdad educativa golpea con más fuerza a centros unidocentes, rurales e indígenas.

“Factores como la falta de inversión en infraestructura, conectividad y la cobertura limitada de asignaturas como inglés, educación física y educación musical limitan el acceso a una educación integral y perpetúan las brechas históricas”, señaló Dagoberto Murillo Delgado, investigador del informe.

El escrito asevera que las limitaciones colocan a sus estudiantes en una posición de desventaja al pasar a la educación secundaria.