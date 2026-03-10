Estudiantes de primaria inician Pruebas Estandarizadas diagnósticas

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un total de 65.397 estudiantes de sexto grado de primaria iniciaron este martes las Pruebas Nacionales Estandarizadas (PNE) por asignatura con propósito diagnóstico 2026, que se aplicarán del 10 al 13 de marzo en 3.434 centros educativos públicos y privados del país.

Como se había anunciado anteriormente, estas evaluaciones cambiarán. Aunque las actuales son de carácter diagnóstico, las nuevas pruebas serán individualizadas, incluirán una evaluación de texto escrito integrada y serán más robustas, con una mayor cantidad de ítems.

El objetivo principal de estas pruebas es identificar fortalezas y áreas de mejora en los aprendizajes, información que posteriormente será utilizada por docentes y familias para reforzar el proceso educativo de los estudiantes.

De acuerdo con el calendario escolar, la aplicación de las pruebas se realizará de la siguiente manera:

Martes: Estudios Sociales

Estudios Sociales Miércoles: Matemáticas

Matemáticas Jueves: Español

Español Viernes: Ciencias

En total, 54.253 estudiantes realizarán la prueba en formato físico, mientras que 11.144 la aplicarán en formato digital.

Además, el Ministerio de Educación Pública (MEP) indicó que los estudiantes que requieren apoyos educativos contarán con las adecuaciones previamente gestionadas por los centros educativos. Entre estas se incluyen pruebas en braille, letra ampliada y tiempo adicional, entre otras medidas. Para esta aplicación se solicitaron 15.651 apoyos educativos.