La Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente (AESO), junto con la Asociación de Estudiantes de Psicología y otras agrupaciones estudiantiles, convocó a una manifestación para este miércoles 29 de abril en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y para exigir la renuncia del rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad estudiantil de la sede universitaria, así como a sectores sociales y organizaciones que deseen sumarse a la protesta. Según el comunicado emitido por la dirigencia estudiantil, las actividades iniciarán a las 9 a.m. con un plantón en la rotonda de la sede.

Posteriormente, a las 10 a.m., los manifestantes saldrán en marcha hacia el centro de San Ramón y regresarán nuevamente al campus universitario.

Los organizadores indicaron que la movilización responde a la necesidad de defender la educación pública, proteger a la sede regional y respaldar a la población estudiantil becada, ante el contexto actual de discusión presupuestaria del FEES.

“Juntos podemos ser más fuertes y demostrar que la Sede Occidente sigue presente en las luchas sociales de la comunidad estudiantil”, señala el documento difundido.

Además, la organización estudiantil declaró la actividad como de interés institucional, con el fin de respaldar la participación del estudiantado durante esa jornada.