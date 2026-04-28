Estudiantes de la UCR en Turrialba cierran instalaciones de la sede

Desde las 8:00 a.m. de este martes, estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Turrialba realizaron el cierre de las instalaciones de la Sede del Atlántico, lo que dejó fuera del recinto a funcionarios y docentes que ingresaban a esa hora.

La medida de presión surge como protesta ante una serie de reclamos relacionados con infraestructura, servicios y condiciones estudiantiles que, según denunciaron, arrastran años sin solución por parte de las autoridades universitarias.

Entre las principales quejas, el movimiento estudiantil señaló que la biblioteca de la sede permanece cerrada desde 2020, situación que consideran una afectación directa al acceso al conocimiento y a espacios adecuados de estudio. Indicaron además que la atención se brinda en oficinas improvisadas.

Otro de los puntos expuestos corresponde a las residencias estudiantiles, las cuales, aseguran, llevan seis años inhabilitadas. Según manifestaron, esto obliga a decenas de jóvenes a asumir costos de alquiler externos pese a provenir, en muchos casos, de zonas alejadas y con limitaciones económicas.

Asimismo, cuestionaron el cierre de la piscina desde 2022, ya que algunos cursos deben trasladarse a recintos privados para cumplir con actividades académicas, lo que genera gastos adicionales y riesgos fuera del campus.

En un pronunciamiento público, los estudiantes dirigieron sus exigencias a la Rectoría, la Vicerrectoría de Administración y el Consejo Universitario (CU).

“Exigimos a la rectoría que, siendo usted el primer rector proveniente de esta sede, pase de la retórica de la regionalización a la ejecución presupuestaria real. No aceptaremos que su plaza docente y su sentido de pertenencia se queden en Turrialba, mientras su voluntad política y administrativa permanece en la capital. Exigimos un cronograma público y vinculante de reactivación de obras en un plazo no mayor a 10 días hábiles”, expresa el pronunciamiento.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán acciones de presión mientras no existan respuestas concretas por parte de la administración central de la UCR.