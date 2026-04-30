Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) cumplieron una semana de haber tomado el edificio Administrativo B, en la sede Rodrigo Facio, por dos motivos.

El primero fue protestar y rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo de aplicar un incremento del 0% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), manteniéndolo en un monto base de ¢593.484 millones.

El segundo, solicitar la renuncia del rector Carlos Araya, al considerar que no representa los valores de la institución. Desde entonces, decenas de estudiantes permanecen en el edificio.

Este miércoles, los estudiantes convocaron nuevamente a la prensa para presentar un segundo pliego de peticiones

dirigido a las autoridades de la casa de enseñanza. La principal solicitud es la instalación de una mesa de diálogo que permita resolver la toma del edificio, así como abordar el financiamiento de la educación superior.

Una vocera del movimiento estudiantil señaló que mantendrán la ocupación del edificio hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades universitarias.

“Tomaremos el edificio el tiempo que sea necesario hasta que este pliego de solicitudes sea respondido. No vamos a ceder”, afirmó durante la conferencia de prensa.

Además, insistió en que la protesta busca abrir espacios reales de diálogo y transparencia sobre el futuro financiero de la institución.

Por otra parte, advirtió que, de no recibir una respuesta en 24 horas, continuarán con nuevas acciones y convocatorias.