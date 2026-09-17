Estudiantes costarricenses compiten en desafío aeroespacial

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Ocho estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR) se encuentran en uno de los desafíos internacionales más exigentes de la ingeniería aeroespacial estudiantil en Black Rock, Estados Unidos.

Los jóvenes se encuentran en la competencia mundial A Rocket Launch for International Student Satellites (ARLISS) que se realiza en septiembre de cada año, donde deberán hacer que un rover (vehículo diseñado y construido por el equipo) sea lanzado en un cohete, descienda en pleno desierto de Nevada y de manera completamente autónoma, cumpla una misión en tierra.

Seis de los ocho integrantes y un mentor ya se encuentran en tierras estadounidenses para representar a Costa Rica, como la única delegación centroamericana en ganar un pase en esta edición, en la que competirán con más de 15 grupos de distintos países.



“Para nuestro equipo es un gran honor poder representar a la UCR y a Costa Rica en la competencia. ARLISS nos permite presentar el tipo de trabajo innovador que se desarrolla en la Universidad de Costa Rica y en el Grupo de Ingeniería Aeroespacial (GIA). Además, creemos que participar en estos espacios contribuye a visibilizar el potencial que existe en el país para desarrollar proyectos de alcance internacional”, aseguró Frida Jiménez, una de las líderes de la comitiva y estudiante de Ingeniería Mecánica de la UCR.

El equipo llamado “Jade” es liderado por Sofía Múnera, quien, al igual que Jiménez, es estudiante de Ingeniería Mecánica. Ambas guían al grupo conformado por Juan Esteban Giraldo Echeverry, Yosdeny

Faubricio López Trejos, Andy Emmanuel Cruz Hernández, Isaac Bustamante Mora, Kiara

Lynsue Rosales Monge, Jake Guevara Chavarría, de las carreras Ingeniería Mecánica,

Eléctrica y Química.

Equipo costarricense Jade. Foto: Cortesía.

Además, cuentan con el apoyo de dos mentores: el ingeniero eléctrico Francisco Segura y Daniel Picado, estudiante avanzado de Ingeniería Mecánica.

“Para representar a Costa Rica en esta competencia, uno de los mayores retos que enfrentamos fue adaptarnos a las situaciones que surgían durante el desarrollo del proyecto. Aprendimos a no frustrarnos y aprovechar situaciones imprevistas para mejorar como equipo. Muchas veces las cosas no salían como esperábamos, pero siempre seguimos intentando y aprendiendo de nuestros errores”, recordó Jiménez.

“También tuvimos que mantener un balance entre la elaboración del rover, las responsabilidades universitarias y el tiempo de descanso. Todo este proceso nos ayudó a mejorar nuestra organización, apoyarnos como equipo, y entender que los obstáculos son parte importante del aprendizaje”, agregó Jiménez.