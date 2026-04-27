El estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sebastián Meléndez Carmona, fue seleccionado para realizar una pasantía en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, por sus siglas CERN), considerado el laboratorio de física más grande del mundo.

El joven participará durante 2 meses, entre junio y agosto de 2026, en este centro de investigación ubicado en la frontera entre Francia y Suiza, luego de obtener una beca otorgada por la Academia Nacional de las Ciencias. Esta oportunidad le permitirá integrarse a equipos científicos internacionales y colaborar en proyectos vinculados con física, ingeniería y tecnologías avanzadas.

“Siento que el esfuerzo de muchos años se está viendo recompensado con esta gran oportunidad” dijo Meléndez al referirse a la posibilidad de representar al país y a la UCR en el CERN.

Durante su estancia, el estudiante se incorporará al Summer Student Programme, donde no solo trabajará en proyectos reales dentro de los equipos experimentales, sino que también tendrá acceso a conferencias, talleres y recorridos especializados en áreas restringidas del complejo científico.

“Esta oportunidad significa mucho a nivel profesional y laboral, ya que me permitirá conocer personas de distintas culturas, así como metodologías de trabajo diferentes a las que se suelen ver acá. Además, es un orgullo poder representar a la Universidad de Costa Rica y al país. Mi mensaje para otros jóvenes es que, con esfuerzo, resiliencia y deseos de aprender, se pueden lograr grandes cosas”, expresó el joven.

Meléndez destacó que su formación académica ha sido clave para alcanzar este logro, al fortalecer habilidades como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el liderazgo, herramientas que considera fundamentales para desarrollar soluciones en beneficio de la sociedad.

“Hay muchas habilidades y conocimientos que he reforzado en la carrera gracias a la UCR, entre ellas la capacidad de trabajo en equipo, el impulso del pensamiento crítico y de extrapolar los conocimientos a otras áreas, y la promoción del liderazgo, que todas ellas son muy importantes para sacar adelante los distintos proyectos y soluciones que uno desea desarrollar en beneficio de la sociedad costarricense”, expresó Meléndez.

El estudiante también subrayó el valor de esta experiencia internacional como una oportunidad para adquirir conocimientos y trasladarlos en el futuro al país, con el objetivo de impulsar la innovación.

Con este reconocimiento, se convierte en el primer estudiante de Ingeniería Mecánica de la UCR en obtener la beca NIC Costa Rica–CERN y en el noveno dentro de la institución en acceder a este programa, que anteriormente ha beneficiado a 8 estudiantes de áreas como Física e Ingeniería Eléctrica.