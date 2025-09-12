Yafeth Matías Moya León, estudiante de décimo año del Liceo Experimental Bilingüe La Cruz, en Guanacaste, será el primero en correr con la Antorcha Centroamericana de la Libertad en suelo costarricense este sábado 13 de setiembre, cuando el fuego de la Independencia llegue al país.

Moya, de 16 años y residente en La Garita de La Cruz, fue seleccionado para representar a los estudiantes de todo el país por ser el alumno con mejor promedio de su institución.

Forma parte de la sección 10-2 y destaca no solo por su rendimiento académico, sino también en deportes y actividades extracurriculares, incluyendo certámenes de cuento y poesía, Feria Científica, Festival Estudiantil de las Artes y concursos de deletreo.

Estudiante que llevará la Antorcha. Foto: Cortesía.

Yafeth menciona que tras finalizar la secundaria, planea estudiar alguna carrera relacionada con el área de la salud, como Farmacia o Medicina.

El estudiante vive a aproximadamente 14 kilómetros de su centro educativo y ya ha participado en años anteriores en el recorrido de la Antorcha, recorriendo distintos tramos de La Cruz.

“Para mí es un honor enorme poder recibir el fuego de la Independencia en representación de todos los estudiantes del país porque, además de representar la libertad y unión de las repúblicas centroamericanas, simboliza el compromiso de preservar la libertad, la igualdad y la justicia para esta y las nuevas generaciones en nuestro país”, expresó el estudiante.

Estudiante que llevará la Antorcha. Video: Cortesía.

Yafeth compartirá la carrera con Alana Salgado Rojas, estudiante de undécimo año de la misma institución, quien se destaca por su excelencia académica y su talento en las artes.

El evento forma parte de la celebración tradicional de la independencia centroamericana, que cada año recorre diferentes localidades del país llevando el fuego simbólico de la libertad.