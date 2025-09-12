Bryan Garita Sánchez, estudiante de octavo año del Colegio Seráfico San Francisco y vecino de Santa Eduviges, en Tierra Blanca, será el encargado de dar el discurso oficial durante la celebración del 14 de setiembre en el Consejo de Gobierno de Cartago, con motivo del 204 aniversario de la Independencia de Costa Rica.

Garita obtuvo el primer lugar en el Festival de Oratoria Conmemorativa de la Independencia Nacional 2025, organizado por la Municipalidad de Cartago.

Estudiante de Tierra Blanca es seleccionado para dar discurso. Foto: cortesía Municipalidad de Cartago.

La competencia se realizó el pasado 9 de septiembre en el Salón de Sesiones del gobierno local y contó con la participación de 5 jóvenes, quienes presentaron sus discursos ante un jurado calificador.

En el festival, presentó el discurso titulado “Cartago, cuna de la República de Costa Rica”, en el que destacó el papel de todos los costarricenses en la preservación de los ideales de libertad, democracia y unidad nacional.

“Para mí es un gran logro. Yo no participo para ganar únicamente, sino para obtener experiencia porque siento que la oratoria es algo que a uno en la vida, como estudiante y como futuro profesional le puede servir mucho. Quise dejar un mensaje que pusiera a pensar a la gente sobre el legado de Cartago, en lo que esta provincia nos dejó, nos heredó y lo que nos seguirá dando durante la historia“, expresó Garita.

Bryan Garita Sánchez, estudiante.

Añadió que en su intervención del 14 de setiembre se enfocará en el papel de Cartago como cuna de Costa Rica y en la importancia de valores como el civismo y el amor a la patria.

Su familia, conformada por su padre José Ramón Garita Gómez, su madre Alejandra Sánchez Víquez y su hermano Juan Pablo Garita Sánchez, ha sido un apoyo clave en su desarrollo académico y preparación para competencias.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, destacó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer los valores cívicos entre niños y jóvenes y promover el amor a la patria.

“Nos llena de alegría, esta es una forma de contribuir a nuestra formación cívica, a veces tan olvidada, pero cada día es más necesario el amor a la patria fomentando así este tipo de actividades. Es satisfactorio ver a niños y jóvenes defendiendo con argumentos y discursos lo que vale este país y lo que tenemos que apreciarlo, por eso vamos a seguir trabajando en esa línea, porque tenemos claro que es ahí donde hacemos patria”, recalcó Mario Redondo Poveda, alcalde la de la Municipalidad de Cartago.