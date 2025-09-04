El funcionamiento de los búnkeres en la ciudadela 25 de Julio está bajo el control de una “pirámide de colaboradores” perteneciente a micro organizaciones criminales, que han convertido la zona en un punto activo de microtráfico de drogas.

Así lo indicó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, tras un nuevo derrumbe de un búnker en esta comunidad de Hatillo, donde las autoridades ubicaron a 50 personas consumiendo drogas.

“Las organizaciones criminales se han asentado en comunidades como esta. Hemos detectado hasta una docena de puntos de venta de drogas”, explicó.

Estas condiciones dificultan las operaciones policiales, debido a la cantidad de personas que colaboran como “campanas” o vendedores en las alamedas de la zona. “Se trata de redes de delincuentes que intentan administrar una calle o una alameda. Son organizaciones que construyen una pirámide de colaboradores y delincuentes, convencidos de tener control territorial”, agregó. En este nuevo derribo, las autoridades destruyeron el conocido búnker de “El Chancho”, llamado así porque, en una intervención anterior, encontraron un cerdo que convivía con los consumidores de drogas.

Solano explicó que estos grupos delincuenciales operan expulsando por la fuerza a las familias de sus viviendas.



¿Habrá más derribos de búnkeres en Hatillo?

Hasta el momento, las autoridades han realizado 112 intervenciones en estas estructuras de microtráfico de drogas durante 2025.

Solano explicó que la meta antes de que finalice el año es realizar cinco intervenciones más de búnkeres en la ciudadela 25 de julio.

Se trata de una estructura de carácter público y cuatro de tipo privado que operan como puntos de venta en menos de 300 metros.