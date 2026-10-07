Estructura habría lavado $850 mil mediante conciertos

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía investigan el supuesto lavado de aproximadamente $850 mil como parte del Caso Éxodo, operativo que este miércoles incluye 22 allanamientos en diferentes puntos del país.

Según la investigación, la estructura habría utilizado dos conciertos y una actividad para legitimar recursos que tendrían un origen ilícito.

Las diligencias buscan determinar cómo fueron movilizados e incorporados estos recursos a diferentes actividades económicas y quiénes habrían participado en el proceso.

La investigación se mantiene desde 2021 y está relacionada con delitos como tráfico de drogas y legitimación de capitales.