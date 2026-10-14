Estrenan inédito documental sobre extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Ministerio Público lanzará este 14 de octubre un documental, llamado Extradición: la línea que cruzó la justicia, el cual consta de dos episodios en formato de videopodcast que revela las decisiones jurídicas, los antecedentes legislativos y los pormenores del operativo que terminó con la entrega de los dos primeros ciudadanos costarricenses extraditados a las autoridades de Estados Unidos: Celso Gamboa y Edwin López, alias “Pecho de Rata”

La primera entrega se estrenará a las 7:00 p. m., mientras que la segunda parte se difundirá el miércoles 28 de octubre a la misma hora, disponibles en el canal de YouTube del Ministerio Público y en las plataformas Spotify y Apple Podcasts.

El camino legal y la reforma constitucional

El primer episodio aborda de manera cronológica los acontecimientos que derivaron en la reforma del artículo 32 de la Constitución Política, cambio que habilitó la extradición de nacionales.

Además, analiza el trabajo jurídico desarrollado desde que el Gobierno estadounidense presentó la primera solicitud formal, el arresto de los dos costarricenses y las distintas etapas procesales hasta la confirmación en firme de su entrega.

También integra el criterio de especialistas en psicología y criminología, quienes analizan el impacto del narcotráfico en la sociedad costarricense y los desafíos del país frente al riesgo de normalización de la denominada cultura narco.

“La primera extradición de costarricenses representó un desafío jurídico y operativo sin precedentes, que exigió coordinación y un trabajo riguroso de las instituciones involucradas. Este proceso también evidencia la importancia de fortalecer la cooperación internacional y de contar con más herramientas jurídicas que permitan a los países trabajar de manera conjunta frente a estructuras criminales que trascienden las fronteras”, afirmó el fiscal general, Carlo Díaz.

Reconstrucción minuto a minuto del operativo

La segunda entrega se concentrará en el procedimiento de entrega de los extraditados y detallará, minuto a minuto, la coordinación del despliegue táctico efectuado en la madrugada del 20 de marzo del 2026, fecha en que se materializó este hecho histórico. La producción incorporará material audiovisual inédito capturado durante la acción policial.

Entre las principales voces que aportan su testimonio destacan las del fiscal general Carlo Díaz; el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); el juez que tramitó la solicitud inicial; un magistrado de la Sala Constitucional; una fiscal adjunta; el director regional de la DEA para Centroamérica y un agente del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

De acuerdo con Díaz, el objetivo de esta entrega es que la ciudadanía comprenda a fondo el alcance de un cambio institucional que marcó un antes y un después en el sistema judicial costarricense.