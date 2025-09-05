La emoción del ConnecturDay 2025 crece y es que los artistas internacionales más esperados del evento ya se encuentran en el país.

Entre las figuras más destacadas está Isabel Martiñón, reconocida actriz mexicana de doblaje que ha dado voz a personajes tan icónicos como Naruto Uzumaki, Ben 10 y Marceline de Hora de Aventura.

También llegó a suelo tico Shirahime, cosplayer mexicana con más de 8 años de trayectoria, quien confesó sentirse especialmente emocionada por volver a Costa Rica.

“Contaba los días por saber que iba a volver a Costa Rica, porque ya es la segunda vez que estoy por acá”, comentó la artista, quien también reveló que el país fue el primer destino internacional que visitó desde que inició su carrera.

Otra invitada que ya pisa tierra costarricense es la ilustradora mexicana Tehani Farr, conocida por su trabajo vibrante y estilizado que ha conquistado redes sociales y convenciones en América Latina.

Tehani Farr – Fotografía: Randall Sandoval

En el ámbito del doblaje, también está presente Marta Vives, actriz con una amplia trayectoria en voces de cine y televisión, cuya participación es esperada con entusiasmo por los seguidores del doblaje latinoamericano.

Marta Vives – Fotografía: Randall Sandoval

Pero, sin duda, una de las figuras que más expectativas genera es el actor británico Clive Standen, mundialmente famoso por interpretar a Rollo en la exitosa serie Vikingos.

Esta será su primera visita al ConnecturDay.

Clive Standen – Fotografía: Randall Sandoval

“Estoy muy feliz de estar acá en este país tan maravilloso. Me han hablado muy bien de esta región. Me quiero llevar una muy buena impresión de esta iniciativa que habla sobre los videojuegos y las series como en las que he participado”, declaró el actor.

El ConnecturDay 2025 se llevará a cabo este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.