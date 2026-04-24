Estrellas de la NFL en Costa Rica

A través del programa de Diplomacia Deportiva impulsado por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, se concretó la visita al país de dos representantes de la National Football League (NFL), la principal liga profesional de fútbol americano en esa nación. Se trata de Eric Ebron y Khalen Saunders, quienes llegaron a compartir sus conocimientos con jugadores de la Costa Rica Football League (CRFL), en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el desarrollo de la juventud, ampliar oportunidades educativas y fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica. En el contexto de Freedom 250, el proyecto resalta principios como la libertad, las oportunidades y el liderazgo que han caracterizado a Estados Unidos durante 250 años, así como su interés en compartir estos valores con países aliados como Costa Rica, según detallaron los organizadores.

Ebron y Saunders lideraron sesiones de capacitación en la Universidad de Costa Rica (UCR), dirigidas a estudiantes de la Escuela de Educación Física (EDUFI). Durante estas actividades se abordaron aspectos básicos del fútbol americano, incluyendo reglas, técnicas de lanzamiento y recepción, así como ejercicios de coordinación y dinámicas de trabajo en equipo.

Otro punto relevante es la generación de espacios de intercambio sobre crecimiento profesional en el ámbito deportivo, liderazgo y responsabilidad social. En estas conversaciones participaron entrenadores de la CRFL y profesores de la UCR, junto con representantes del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José (CCDRSJ).

Esta actividad reafirma el compromiso de la Embajada de Estados Unidos con el desarrollo de iniciativas de Diplomacia Deportiva, orientadas a fortalecer los lazos de cooperación e intercambio bilateral mediante el deporte.