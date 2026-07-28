Estrella de fútbol recibe café costarricense

El café nacional logró abrirse espacio en el fútbol internacional luego de que el reconocido delantero francés Antoine Griezmann recibiera un paquete de Café Chirripó, un café gourmet elaborado por Coopeagri, cooperativa con sede en San Isidro de El General, Pérez Zeledón.

La entrega ocurrió una vez que el futbolista concluyó una conferencia de prensa con el Orlando City SC, club en el que milita actualmente. Al retirarse del encuentro con los medios, Griezmann aceptó el obsequio y se mostró agradecido por el detalle.

El momento fue compartido en redes sociales por la empresa, que destacó el orgullo de ver uno de sus productos en manos de una figura del deporte mundial.

“Nos llena de orgullo que Antoine Griezmann haya recibido Café Chirripó, llevando el sabor de Costa Rica hasta el fútbol de élite. Café Chirripó, el café gourmet que representa el orgullo de nuestras montañas y el trabajo de nuestros productores”, publicó el comercio.

Además de recibir el café, el atacante comentó que disfruta esta bebida y, entre risas, dejó entrever que si el producto le gustaba, podría corresponder el gesto con una camiseta.

Griezmann es considerado uno de los futbolistas franceses más importantes de la última década. Fue pieza clave en la selección de Francia que conquistó la Copa del Mundo de 2018 y ha defendido los colores de equipos como la Real Sociedad, el Barcelona, el Atlético de Madrid y actualmente el Orlando City SC.