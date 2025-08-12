

Dra. Ana Yendry Morales

La incertidumbre sobre qué carrera o profesión estudiar es un problema común entre los estudiantes:

Problemas derivados de no saber qué carrera estudiar:

– Toma de decisiones impulsivas o mal informadas: los estudiantes pueden escoger una carrera sin conocer bien sus intereses, habilidades o el mercado laboral, lo que puede llevar a insatisfacción, deserción o bajo rendimiento académico.

– Inseguridad y ansiedad: la falta de claridad sobre el futuro académico y profesional genera estrés, incertidumbre y baja autoestima en los jóvenes.

– Desajuste entre habilidades e intereses: elegir una carrera sin identificar las propias fortalezas puede resultar en un rendimiento pobre y en una menor motivación.

¿Qué se puede hacer para evitarlo?

Acudir a un psicólogo para realizar pruebas vocacionales es una decisión muy valiosa en el proceso de decidir qué carrera estudiar, por lo siguiente:

– Autoconocimiento: las pruebas vocacionales ayudan a entender mejor tus intereses, habilidades, valores y aptitudes. Este conocimiento te permite tomar decisiones más informadas y alineadas con quién eres realmente.

– Orientación adecuada: un psicólogo especializado puede interpretar los resultados de las pruebas y ofrecerte una orientación personalizada, ayudándote a explorar opciones de carrera que se ajusten a tu perfil.

– Reducción de incertidumbre: la elección de una carrera puede generar dudas y ansiedad. La asesoría vocacional proporciona claridad y confianza, facilitando una decisión más segura.

– Prevención de decisiones equivocadas: elegir una carrera sin una orientación adecuada puede llevarte a insatisfacción laboral o a abandonar los estudios. La evaluación vocacional minimiza estos riesgos al ofrecer una visión realista de tus posibilidades.

– Aprovechar al máximo tus talentos: identificar tus fortalezas y áreas de interés te permite potenciar tus habilidades y desarrollar una carrera en la que puedas destacar y sentirte realizado.

Para realizar citas al teléfono: 8872-0670