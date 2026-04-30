Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Costa Rica: Una oportunidad

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) de Costa Rica es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), que tiene como objetivo promover el uso, la adopción y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Esta estrategia marca una hoja de ruta que busca posicionar al país en la economía del conocimiento, abordando también los riesgos, desafíos éticos, sociales y técnicos que puedan presentarse en la implementación de este tipo de herramientas, y se adopta de forma oficial la definición establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de IA. En un contexto donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, establecer principios claros como la transparencia, la equidad y la supervisión humana es clave para generar confianza.

Sin embargo, el verdadero desafío está en la implementación ya que Costa Rica tiene ciertas limitaciones como por ejemplo la falta de infraestructura tecnológica, escasez de talento especializado y brechas digitales que aún excluyen a sectores de la población, lo que podría ampliar la distancia entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no. Dentro de las estadísticas presentadas en la estrategia se destaca que al menos el 56% de los costarricenses han utilizado IA una vez, lo que indica una integración moderada de estas tecnologías en la vida cotidiana.

Lo que hace ver que el país tiene ventajas competitivas relacionadas con la educación. Pero para aprovecharlas, se requiere inversión en formación, alianzas público-privadas y una visión de largo plazo que trascienda administraciones, de la importancia de que como costarricenses busquemos la forma de capacitarnos para conocer sobre las diferentes herramientas que se encuentran en el mercado y es fundamental que esta capacitación no se limite únicamente a habilidades técnicas, sino que también incorpore el desarrollo de competencias críticas como el pensamiento analítico y la ética en el uso de datos. En un entorno donde la inteligencia artificial evoluciona constantemente, las personas y organizaciones que logren combinar conocimiento tecnológico con criterio profesional serán las que realmente generen valor.

La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, y está transformando la forma en la que trabajamos y generamos valor en nuestras actividades comerciales y profesionales, incluyendo la contaduría pública.