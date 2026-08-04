Estrategia Brete brindará capacitación a jóvenes en Guanacaste

Jóvenes residentes de Guanacaste podrán acceder a capacitación técnica gratuita en áreas con alta demanda laboral, mediante una iniciativa conjunta entre el Programa EMPLÉATE, la Estrategia BRETE y las academias HHC&COVAO, que busca fortalecer sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

La convocatoria está dirigida a residentes de Tilarán, Cañas, Bagaces, Carrillo, Santa Cruz y Nicoya.

Las personas seleccionadas recibirán formación durante seis meses en modalidad virtual, con un plan de estudios que combina conocimientos técnicos, herramientas digitales, inglés aplicado y desarrollo de habilidades socioemocionales.

“Esta capacitación gratuita busca que las personas jóvenes fortalezcan competencias técnicas, digitales y socioemocionales que puedan aplicar en diferentes entornos laborales. No se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino de acompañarlas en la construcción de un perfil más competitivo y acercarlas a nuevas oportunidades”, comentó Juan Carlos Castañeda, gerente de Modernización del HHC y COVAO.

La oferta académica incluye la especialidad de Gestor Ecoturístico, diseñada para responder a las necesidades productivas de la Región Chorotega. El programa incluye contenidos sobre patrimonio natural, biodiversidad, interpretación ambiental, operaciones ecoturísticas, servicio al visitante, marketing digital, emprendimiento e inglés aplicado al turismo, además del uso de plataformas digitales, geolocalización y herramientas colaborativas.

La oferta también incorpora el programa de Agente de Servicio al Cliente, enfocado en técnicas de atención, ventas, resolución de problemas, comercio electrónico, canales digitales y comunicación estratégica, así como un componente de inglés especializado para la interacción con consumidores.

El tercer programa corresponde a Asistente Administrativo-Contable, que abarca administración, contabilidad, matemática financiera básica, Excel, facturación, inventarios, gestión documental, sistemas contables e inglés orientado al ámbito empresarial y la atención de oficinas.

Castañeda agregó que la modalidad virtual permitirá que jóvenes de distintas comunidades participen sin necesidad de trasladarse a un centro de formación.

La convocatoria está dirigida a mujeres entre 17 y 35 años, hombres entre 17 y 24 años y personas con discapacidad entre 17 y 35 años que se encuentren en condición de pobreza básica o extrema y no tengan empleo formal.

Entre los requisitos figuran haber aprobado al menos noveno año, estar inscritos en la Agencia Nacional de Empleo, completar el proceso de validación establecido y no participar simultáneamente en otra iniciativa similar.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de agosto de 2026, mientras que el inicio de las clases está previsto para la primera semana de setiembre.