“Estoy súper feliz”: Naomy Valle triunfa en Estados Unidos

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

La boxeadora costarricense, Naomy Valle, obtuvo la victoria tras la pelea que tuvo contra la mexicana Sheyla Moreno.

Este combate representó el primero de la joven pugilista en Estados Unidos y con la promotora Golden Boy, de la cual también pertenece su hermana Yokasta.

Naomy Valle takes the W to start the night 🔥#SchofieldBahdi Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/66MaSgWZzi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 10, 2026

“Estuve esperando esto mucho tiempo, estoy súper feliz y agradecida con mis entrenadores y mi familia, pero hay que mejorar muchísimo. La rival fue muy incómoda, es aguerrida como toda mexicana, pero por dicha logramos la victoria”, comentó Valle.

La decisión unánime de los jueces dictó el resultado tras los ocho rounds con un 77-74, 78-72 y 78-73 en las tarjetas.

Este triunfo suma a su récord personal, donde ya acumula 16 y solamente una derrota en su carrera como boxeadora profesional.