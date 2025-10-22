El regreso del reconocido cantante inglés Ed Sheeran a Latinoamérica causó gran emoción entre sus fans, especialmente en Costa Rica, donde no se presenta desde 2017.

El cantante británico expresó en sus redes sociales “Sé que ha pasado mucho tiempo, pero finalmente vuelvo a Latinoamérica. Estoy muy emocionado de volver”, mostrando así el cariño que tiene por sus seguidores en la región. Con su show LOOP Tour, el intérprete de Old Phone se presentará el próximo 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional y promete un show lleno de energía, con éxitos como Shape of You, Perfect y Bad Habits.

Próximamente se revelarán los costos y los días en que las entradas saldrán a la venta, las cuales podrán adquirirse a través de www.eticket.cr y www.edsheeran.com.

Hay que recordar que Sheeran ya había pisado Costa Rica, por lo que esta será la segunda vez que Ed Sheeran se presente en el país, tras su primera visita el 6 de junio de 2017, cuando agotó todas las localidades con gran éxito. El cantante estará en países como República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador y Guatemala.