Francisco Brenes Herrera

Colaborador

El atletismo costarricense volvió a sonreír gracias a la actuación de Gerald Drummond, quien logró avanzar a las semifinales del Mundial de Atletismo tras registrar su mejor marca de la temporada en la primera ronda con un tiempo de 48.81. El vallista nacional, especialista en los 400 metros con vallas, correrá las semifinales este miércoles 17 de setiembre a las 6:46 a.m. hora de Costa Rica.

“Estoy muy contento con el desempeño que hice hoy (lunes) en la primera ronda del mundial. Es mi mejor marca de la temporada.

Ha sido una temporada bastante difícil para mí, pero desde el inicio sabíamos que el momento en donde tenía que correr rápido era el mundial y fue lo que tratamos de planificar”, explicó Drummond, quien ya se encuentra concentrado en el hotel sede, descansando y recibiendo terapia para afrontar su próxima presentación. El costarricense enfatizó que la estrategia siempre estuvo enfocada en llegar en óptimas condiciones a este evento. “Ahora toca descansar un poco y esperar que llegue la semifinal el miércoles para intentar representar a Costa Rica de la mejor manera”, agregó con determinación.

Drummond también dedicó palabras de agradecimiento a quienes han estado cerca de su carrera deportiva, tanto dentro como fuera de la pista. “He recibido muchísimos mensajes de muchísimas personas.

Muchísimas gracias a todo el pueblo costarricense que me está apoyando y un saludo especial a toda mi familia que siempre ha estado conmigo en todo este recorrido”, expresó el atleta, quien ahora buscará un lugar en la gran final del Mundial.