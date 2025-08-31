El Saprissa pierde el Clásico y viene de quedar eliminado de la Copa Centroamericana. El saprissismo está que arde, molesto, bravo, decepcionado. El técnico Vladimir Quesada repasa que no le puede criticar a sus hombres en la entrega, ya que lo dieron todo.

¿Qué repasa del juego?

Como lo dije el martes pasado si Dios nos presta la vida para abrir los ojos siempre vamos a luchar. El resultado del martes pasado igual que el de esta noche no es para nada lo que queríamos. No es la semana que habíamos soñado ni pensado. Esto es todo lo contrario, el martes no obtuvimos el resultado y hoy el trabajo que hicimos en el terreno no se pudo reflejar en el marco contrario. Estanos muy dolidos y entendemos a la gente. Nosotros somos los primeros golpeados y desilusionados, porque creíamos que la semana iba a ser diferente, pero cada uno individual y colectivamente estamos en un autoanálisis. A partir de esta semana vamos a poder trabajar. El esfuerzo y actitud es diferente, no se ha reflejado en el marco contrario, pero nos deja satisfechos. Estamos molestos porque no fue lo que esperábamos y entendemos a nuestra afición al estar dolida por no alcanzar los resultados

¿El equipo está con la confianza baja?

Yo no puedo hacer una valoración de eso, yo le puedo decir que en estos tres partidos he visto una gran actitud de cada uno individual y colectivamente. A ninguno le debo reclamar nada por el esfuerzo. Fallar es otra cosa y lo hablaremos en privado y analizaremos la toma de decisiones.

¿Tiene calidad este grupo de jugadores?

Yo lo único que voy a decir es que estoy muy contento con la actitud de cada uno de los muchachos en estos juegos. Tenemos material humano para salir de este momento tan difícil y revertir esos aspectos negativos que usted ha señalado. Yo sé que lo vamos a hacer porque hay material humano en cantidad y calidad.

¿Hay crisis en Saprissa?

No hemos logrado en los últimos tiempos lo que queremos. Lamentablemente de la copa de Concacaf no nos podemos referir y lo único es hacer las cosas bien en el torneo nacional para competir en ese nivel. Hacer un autoanálisis colectivo de qué debemos hacer para enfrentar de la mejor manera estos torneos. Estamos compitiendo en el torneo nacional. Nosotros no vamos a pelear por clasificar, vamos a pelear por el primer lugar a eso estamos acostumbrados. No sé si vamos a clasificar pero que la afición tenga seguro de que no apuntamos al cuarto lugar, apuntamos al primer lugar.