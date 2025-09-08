Álvaro Ramos, en entrevista con Diario Extra

El candidato liberacionista, Álvaro Ramos, está a favor de que en el país existan más curules en la Asamblea Legislativa, es decir, que los ticos sean representados por un Congreso superior a los 57 diputados, número vigente desde las elecciones de 1962.

El economista de 41 años conversó con Diario Extra sobre esta y otras propuestas con las que espera que el Partido Liberación Nacional (PLN) vuelva al poder tras una ausencia de 11 años, que en 2026 podrían llegar a 12.

Además de ocupar la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en esta administración, Ramos también estuvo al frente de la Superintendencia de Pensiones (Supen), fue director general de Hacienda entre 2011 y 2012 y viceministro de Ingresos de Hacienda entre 2012 y 2014, durante la administración de Laura Chinchilla Miranda. Este es un extracto de la conversación que sostuvo con este medio.

“Los agricultores han sido muy golpeados por este gobierno”

• Ramos está en contra de que el país ingrese a la Alianza del Pacífico, argumentando que sería un golpe importante para el sector productivo que, según dice, se ha visto muy degradado en esta administración.

• “Los agricultores han sido muy golpeados por este Gobierno. Este tipo de alianzas más bien van a contrapelo de lo que está ocurriendo últimamente a nivel geopolítico”.

• De acuerdo con el candidato, ahora existe un reacomodo del comercio global por las diferentes políticas arancelarias, las cuales no son acordes con este tipo de organismos.

• “Parece que sería una mala apuesta de Costa Rica en este clima de incertidumbre. Es seguir apostando por alianzas que la gente francamente no está respetando”.

“Pagaré la deuda de la CCSS gradualmente”

• Para el aspirante, pagar la deuda que tiene el Estado con la Caja es una necesidad, que en un eventual gobierno suyo pretende pagar de forma gradual.

• “Cuando yo era presidente ejecutivo propuse un plan de 10 años. No es verdad que el Estado tenga que pagar todo un solo, se puede pagar gradualmente”.

• En el tema de salud pública, Ramos proyecta mejorar el sistema médico de primer nivel, es decir, las clínicas y los EBAIS para que tenga un efecto secundario en los servicios de emergencias.

• “La persona que no va a la salud preventiva porque los EBAIS siempre están llenos termina yendo de urgencia al hospital y al llegar a urgencias se termina saturando los servicios hospitalarios”.

¿Daría el 8% a la educación?

• El candidato verdiblanco ve como una prioridad aumentar los recursos para el sistema educativo, ya que asegura que en los últimos ocho años esta ha sido una de las poblaciones más afectadas con recortes presupuestales.

• “Se ha estado reduciendo la inversión en educación de manera progresiva y a nuestros niños esto los ha afectado profundamente. En nuestro Gobierno vamos a corregir y revertir eso”.

• Además, señala que su agrupación es la que ha procurado destinar más fondos en este ámbito.

• “Está en la Constitución el 8% y en los gobiernos de Liberación siempre hemos procurado ir aumentando gradualmente en esa dirección. No es justa la situación actual”.

¿Qué hacer con las pensiones?

“En otros países dicen ‘privaticemos las pensiones o nacionalicemos las pensiones’ se mueven de un lado a otro con mucha violencia y eso destruye riqueza. Creo que hemos sido prudentes como país en ir construyendo poco a poco un sistema con muchas opciones y vamos midiendo qué funciona mejor y qué no funciona tan bien. Me parece que si seguimos con ese camino prudente llegaremos a un buen puerto”.

En Corto:

• Más diputados: Sí, estoy de acuerdo con que haya más diputados.

• ¿Mega-cárcel?: Está mal planteada, yo prefiero hablar del módulo carcelario multipiso.

• Retiro anticipado del ROP: Por enfermedades graves, sí.

• ¿Cerraría instituciones?: Es algo que no deberíamos descartar.

• Apertura de Recope: No es un tema que hayamos estudiado.

• Aborto: No.

• ¿Quién lo financia?: Principalmente, recursos propios del Partido.

• ¿Elevar la edad de pensiones?: No estamos de acuerdo.

• Primer decreto: Probablemente, uno orientado a la seguridad ciudadana.

• Estado laico: Aceptamos una sana laicidad.

• ¿Rompería relaciones con Israel?: No, no las rompería.

• Explotación de gas natural y petróleo: No, nos parece que es el último recurso.

• Venta del BCR: No me parece prudente en este momento.

• Papel de la Contraloría en su Gobierno: Seguir teniendo su rol de ser un órgano auxiliar de la Asamblea para efecto de fiscalizar al Estado.

Sobre empresas chinas en el desarrollo de 5G

“Hoy en día, las empresas chinas participan en el 5G de las empresas privadas, entonces eso no ha cambiado. Aquí la restricción ha sido, fundamentalmente, la que creó el Gobierno alrededor de si el Instituto Costarricense de Electricidad puede permitir la participación de empresas chinas en el 5G, pero eso ya se está dirimiendo en los tribunales”.

Sobre la crisis de seguridad

“Estamos enfocados en darle prioridad a la generación del C5, que es nuestro proyecto estrella en seguridad. Va a ser un centro de comando y control, con equipos de cómputo de última tecnología, comunicaciones y contacto ciudadano, porque entendemos que el tema de la seguridad es la preocupación primaria de los ciudadanos hoy en día”.