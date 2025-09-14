El Partido Liberación Nacional (PLN) escogió a sus candidatos a diputados en las siete provincias, tras una Asamblea Nacional que se extendió durante más de 11 horas los delegados votaron por sus aspirantes para llegar a Cuesta de Moras a partir de mayo próximo.
Pese a la expectativa por lo que pudo suceder en algunas papeletas, prácticamente todas las listas mantuvieron la tendencia de Álvaro Ramos por lo que fue una jornada de pocas sorpresas marcada por la expectativa de un “renovación partidaria”.
Estos son los seleccionados:
San José:
- Álvaro Ramírez Bogantes
- Iztarú Alfaro Guerrero
- Rafael Angel Vargas Brenes
- Andrea Valverde Palavicini
- Marco Francisco Badilla Chavarría
Alajuela:
- Diana Murillo Murillo
- Eder Hernández Ulloa
- Karen Alfaro Jiménez
- Mario Esteban Jiménez
- Adriana López López
Heredia:
- Víctor Manuel Hidalgo Solis
- Angela Aguilar Vargas
- Andrés Ugalde Brenes
- Amelia María Carvajal Murillo
- Steven Manuel Villalobos León
Cartago:
- Janice Sandí Morales
- Salvador Padilla Villanueva
- Yorleny Patricia Sánchez Vega
- Marco Aurelio Sandoval Sánchez
- Ana Sofía Garro Camacho
- Gabriel Mauricio Araya Barquero
Guanacaste:
- Ronald Campos Villegas
- Karol Matamoros Montoya
- Luis Alejandro Villalobos
- Kenia María Vázquez
- Isaías Chavarría Álvarez
Puntarenas:
- Norjelens María Lobo Vargas
- Jesus Calderón Calderón
Limón:
- Mangell McLean Villalobos
- Yoilen Mora Venegas
- Juan Pablo Poveda Chinchilla
- Andrea Sánchez Romero