Estos son los vibrantes partidos que nos espera este fin de semana

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Luego de la victoria 4-1 de Sporting FC ante Escorpiones, la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026 continúa este sábado y domingo con cuatro partidos que prometen emociones en la lucha por los puestos de clasificación.

La actividad de este sábado arrancará a las 6 p. m., cuando Puntarenas FC reciba a Inter San Carlos en el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez. Los “tafas” buscan meterse en zona de clasificación, ya que actualemente son sextos con 18 puntos, a 2 del cuarto lugar. Con tres puntos menos están los porteños, quienes buscan recortar distancias.

Más tarde, a las 8 p.m.,Herediano se enfrentará a Cartaginés en el estadio Carlos Alvarado, en un duelo entre dos equipos que buscan sumar puntos importantes para sus intereses. Los florenses buscan alejarse del último puesto, mientras que los burmosos quieren seguir peleando por el liderato.

Para el domingo, la jornada comenzará a las 4 p. m. con el compromiso entre San Carlos y Deportivo Saprissa en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Los morados visitarán la Zona Norte con el objetivo de seguir en el liderato ante un muy difícil equipo sancarleño que busca permanecer en zona de clasificación.

Finalmente, a las 6 p. m., Alajuelense buscará permanecer en el cuarto puesto cuando reciba a Municipal Pérez Zeledón en el estadio Alejandro Morera Soto, en el cierre de la fecha. Los sureños quieren abandonar el sótano de la tabla y tendrán el debut de Ronald “La Bala” Gómez en el banquillo.