El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, explicó que las cuarterías no son todas iguales y que requieren un abordaje diferenciado según su origen y condiciones.

En San José hay unas 400 cuarterías, según registros del Comité Municipal de Emergencias, el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos. A nivel nacional podrían superar las 2.700.

Solano explica la diferencia que existen en este tema y clara que no todas son utilizadas para cometer delitos, sino por necesidad económica.

De acuerdo con el jefe policial en la capital existen inmuebles que no encajan en las categorías tradicionales de cuarterías y requieren un análisis diferenciado.

“Uno de los ejemplos es el antiguo Hotel Best Western, que luego operó bajo la marca Soy Local. El edificio fue alquilado y posteriormente subarrendado a terceros, lo que facilitó que miembros del Tren de Aragua ocuparan habitaciones específicas para actividades ilegales”, explicó.

Sin embargo, aclaró que no toda la estructura estaba comprometida, ya que gran parte de los cuartos eran arrendados por migrantes de paso que permanecían allí de manera temporal.