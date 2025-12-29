La Junta de Protección Social (JPS) anunció el calendario de los sorteos a realizarse en enero 2026, así como la lista de premios a repartir.
El panorama de los sorteos:
*El sorteo #7005 se incluye dentro de la categoría de Chances. Fuente JPS
|Tipo de Sorteo
|Días de Enero
|Premio Mayor (por emisión)
|Costo Fracción
|Costo Entero
|Lotería Nacional
|04, 11, 18, 25 (Domingos)
|¢175 millones
|¢2,000
|¢10,000 (5 fracc.)
|Chances (Martes)
|06, 13, 20, 27
|¢80 millones
|¢1,000
|¢5,000 (5 fracc.)
|Chances (Viernes)
|09, 16, 23, 30*
|¢120 millones
|¢1,500
|¢7,500 (5 fracc.)
|Sorteo Mundialista
|31* (Sábado)
|¢7.5 millones
|¢3,000 (billete)
|N/A (1 fracc.)
Lo que se debe saber:
- La Lotería Nacional es la estrella: Los sorteos dominicales ofrecen el premio más alto del mes (¢175 millones), pero también requieren la mayor inversión por fracción (¢2,000).
- Chances de Viernes vs. Martes: Jugar los viernes es un 50% más caro que los martes (¢1,500 vs ¢1,000), pero el premio mayor es sustancialmente mayor (¢120 millones frente a ¢80 millones).
- El cierre especial: El Sorteo Mundialista del sábado 31 de enero rompe la estructura habitual; el entero consta de una sola fracción por un costo de ¢3,000, apuntando a un premio de ¢7.5 millones.