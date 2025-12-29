La Junta de Protección Social (JPS) anunció el calendario de los sorteos a realizarse en enero 2026, así como la lista de premios a repartir.

El panorama de los sorteos:

Tipo de Sorteo Días de Enero Premio Mayor (por emisión) Costo Fracción Costo Entero Lotería Nacional 04, 11, 18, 25 (Domingos) ¢175 millones ¢2,000 ¢10,000 (5 fracc.) Chances (Martes) 06, 13, 20, 27 ¢80 millones ¢1,000 ¢5,000 (5 fracc.) Chances (Viernes) 09, 16, 23, 30* ¢120 millones ¢1,500 ¢7,500 (5 fracc.) Sorteo Mundialista 31* (Sábado) ¢7.5 millones ¢3,000 (billete) N/A (1 fracc.) *El sorteo #7005 se incluye dentro de la categoría de Chances. Fuente JPS

Lo que se debe saber: